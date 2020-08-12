تقرير مغربي: أحداد رفض العودة لمصر بعد انتهاء الإعارة ليواصل الطريق مع الرجاء

رفض حميد أحداد جناح الرجاء المغربي العودة إلى مصر رغم انتهاء إعارته في نهاية يونيو الماضي من أجل مواصلة الموسم مع فريقه.

حميد أحداد النادي : الرجاء البيضاوي

وكشف موقع البطولة المغربي أن أحداد اختار مواصلة الموسم حتى نهايته محليا وخارجيا رغم انتهاء تعاقده.

وانتقل أحداد إلى الرجاء من الزمالك على سبيل الإعارة وتوقفت الكرة من منتصف مارس حتى نهاية يوليو الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أنه رغم قانون تمديد الإعارة لا يفرض على اللاعبين البقاء لأنه يكون بصيغة التراضي بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن الزمالك حاول مع أحداد بالعودة إلى القاهرة لعدم تفعيل الرجاء بند الشراء النهائي أو تمديد الإعارة لموسم آخر لكن اللاعب قرر أن ينهي الموسم مع الفريق المغربي.

ويسعى أحداد الفوز مع الرجاء ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

ويشهد أحداد تألق لافت عقب العودة من جائحة فيروس كورونا ونجح في تسجيل 4 أهداف بأخر خمس مباريات مع الرجاء.

ويتصدر الرجاء الدوري المغربي بفارق نقطتين عن الوداد أقرب منافسيه قبل تسع جولات من النهاية.

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