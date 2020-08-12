بالصور – لافتة ومدخل استاد الأهلي

قبل الإعلان الرسمي، ينشر FilGoal.com صور لافتة وشكل الطريق المؤدي إلى استاد الأهلي WE (استاد السلام).

وسيكون الاسم الرسمي للاستاد "الأهلي WE" وتحته "ملعب السلام"، وستتلون مدرجاته كاملة باللون الأحمر.











وكذلك، تم تخصيص قاعة مجهزة لاستقبال كبار الزوار، كما سيتم تزيين الاستاد من ابوابه الخارجية للداخل بصور لرموز وقيادات ولاعبي الأهلي عبر تاريخه بما فيه المبني الزجاجي الرئيسي للملعب.

ووقع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "استادات القابضة" من أجل إنشاء الوحدة الاقتصادية، التي تتضمن خمس مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق استاد السلام، ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر.

إضافة إلى الحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة، ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي.

وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا.

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