المقاولون لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل باستثناء إداري قبل مواجهة سموحة

كشف المقاولون العرب عن إصابة إداري بالفريق بفيروس كورونا بعد إبلاغهم بنتيجة المسحة الطبية.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة سموحة مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة لـ FilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني".

وكشف "هناك حالة إيجابية واحدة وهي لأحد الإداريين".

وأتم تصريحاته "نستعد لاستئناف الدوري بمواجهة سموحة غدا الخميس".

ويحتل المقاولون العرب ففي المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني.

أما سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق.

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