مدرب جريميو: أود رؤية رونالدو في الدوري البرازيلي وراتبه متأخر 4 أشهر

يود ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ جريميو البرازيلي رؤية كريستيانو رونالدو في الدوري المحلي مع تأخر راتبه لـ 4 أو 5 أشهر مثلما يحدث في بعض الأندية.

كما تطرق للحديث عن البرتغالي جورج جيسوس الذي قاد فلامنجو لتحقيق 6 ألقاب خلال عام واحد.

المدرب البرازيلي قال لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "فلامنجو ضم لاعبين دوليين وصرف 200 مليون ريال برازيلي (31 مليون يورو)، ولديهم أفضل تشكيل فاز بلقب الدوري وكوبا ليبرتادوريس، قبل موسمين حققنا (جريميو) لقب كوبا ليبرتادوريس دون أن نصرف الكثير".

وواصل "لم أسمع عن جورج جيسوس مع كامل الاحترام له من قبل، سمعت عنه فقط عندما وصل للبرازيل، لقد عمل مع نادي بنى فريقا وفاز، اللاعب الكبير لا يظهر بعمر الـ 35 بل في سنة الـ 19 أو 21".

وأكمل عن كريستيانو رونالدو "أريد رؤية كريستيانو رونالدو في الدوري البرازيلي في الأندية التي لعبت لها، مع 4-5 أشهر من تأخر الراتب، وأن ألعب في الأندية التي لعب لها ودائما يفوز، رونالدو دائما ضمن أفضل 2 أو 3 في العالم، دائما أجعله كمثال داخل وخارج الملعب للاعبي فريقي".

وعن اقتراب انضمام إيفرتون لصفوف بنفيكا حيث يدرب جورج جيسوس الفريق حاليا أشاد بجناح جريميو قائلا: "إنه من اللاعبين القلائل المميزين في المراوغة، قوي في مواجهة واحد ضد واحد، أهنئ بنفيكا وعليه إثبات قدراته سوف يقدم البهجة للجماهير".

جيسوس عاد مجددا لتدريب بنفيكا وبدأ في تدعيم صفوف الفريق وسيكون إيفرتون هداف كوبا أمريكا 2019 وجناح جريميو واحدة من أهم انتدابات النسور الصيفية.

وارتبط اسم بنفيكا مؤخرا بالأوروجوياني إدينسون كافاني والبلجيكي يان فيرتونخين الذي انتهى تعاقده مع توتنام الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

كيف يستعد الأهلي لمواجهة الوداد

أول وفاة في الدوري المصري بسبب كورونا

فيروس كورونا يضرب الدوري الإسباني

مدير فني جديد لطنطا