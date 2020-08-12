رسميا - يوفنتوس يعلن رحيل ماتويدي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل لاعب الوسط الفرنسي بلاس ماتويدي بعد 3 مواسم حقق خلالها 5 ألقاب.

وسينضم الفرنسي إلى إنتر ميامي الأمريكي (المملوك لديفيد بيكام) الذي لم يعلن بعد عن ضم اللاعب بشكل رسمي.

وينتهي عقد ماتويدي مع يوفنتوس في صيف 2021، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا في يناير المقبل إذ لم يرحل في سوق الانتقالات الحالية.

بعد ثلاث سنوات وخمسة ألقاب بألوان يوفنتوس يرحل بليز ماتويدي عن صفوف الفريق. شكرًا @MATUIDIBlaise pic.twitter.com/sUx4oES7fC — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfcar) August 12, 2020

إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي دافيد بيكام، ينافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS للموسم الأول على الإطلاق في العام الجاري.

ماتويدي (33 عاما) انضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وخاض ماتويدي مع يوفنتوس 133 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 7.

هذا الموسم، خاض ماتويدي 45 مباراة، سجل فيها هدفا وحيدا، وصنع هدفين.

وتوج ماتويدي عموما بـ 5 ألقاب مع يوفنتوس، كما فاز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

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