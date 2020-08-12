فليك: أتفهم رغبة تياجو في الرحيل.. وأرجح ذهابه للدوري الإنجليزي

يتفهم هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ رغبة تياجو ألكانتارا في الرحيل، متوقعا انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

وربطت الكثير من التقارير تياجو بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة بيلد: "كشخص وكرياضي أتفهم رغبة تياجو في خوض تحديات جديدة".

وأضاف "تياجو لعب في صفوف برشلونة، ثم تواجد مع بايرن لمدة 7 سنوات، ويرغب في الانتقال لفريق جديد".

وواصل "أعتقد أن وجهته المقبلة لا بد أن تكون نحو الدوري الإنجليزي".

وأفادت تقارير إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تواصل مع تياجو منذ فترة تمهيدا لضمه.

من جهته، قال كارل هانز رومنيجيه المدير التنفيذي لبايرن إن النادي مستعد للتخلي عن تياجو في حالة وصول عرض مناسب.

صحاب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 37 مباراة حتى الآن رفقة بايرن ميونيخ. سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

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