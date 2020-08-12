قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي في أسماء المسافرين لمواجهة بايرن

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

عاد عثمان ديمبيلي إلى قائمة برشلونة أخيرا بعد فترة طويلة جدا من الغياب، وسيكون جاهزا لمواجهة بايرن ميونيخ.

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه المسافرة إلى لشبونة لخوض غنار الأدوار الإقصائية حتى نهاية دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة شهدت عودة عثمان ديمبيلي الجناح الفرنسي الغائب منذ 27 نوفمبر الماضي للإصابة.

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من جهة أخرى، لم يتواجد أرتور ميلو لاعب الوسط البرازيلي المنتقل حديثا ليوفنتوس بعد المشاكل التي دخل فيها مع النادي ورفضه العودة في الميعاد المحدد للاستعدادا لباقي البطولة.

ويتواجد مارتين برايثوايت المهاجم الدنماركي في قائمة المسافرين رغم عدم قيده في قائمة البطولة، فيما اضطر سيتيين لضم عدد من اللاعبين الشباب لإكمال قائمة الفريق.

وجاءت قائمة برشلونة المسافرة إلى لشبونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينا.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمانت لانجليه – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – رونالد أراوخو أوسكار مينجويزا.

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكيتس – فراني دي يونج – أرتورو فيدال – ريكي بويج – رامون رودريجيز "مونشو"لودوفيت رييسأليخاندرو أوريللينا جوميز.

الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتين برايثوايت – أنسو فاتي - كورنارد دي فوينتي.

برشلونة أعلن صباح اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة في الفريق مٌصابة بفيروس كورونا بعد المسحة التي خضع لها الفريق قبل السفر، ولم يٌفصح النادي الكتالوني عن هوية المصاب.

ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مباراة من 90 دقيقة فقط وليست ذهاب وإياب كما هو متبع في البطولة تاريخيا، في نظام استثنائي هذا الموسم لإنهاء البطولة بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

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