برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 11:29

كتب : محرر في الجول

برشلونة

أعلن برشلونة إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا اليوم الأربعاء قال فيه: "كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض المرض".

وتابع عبر بيانه "اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علما أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غدا الخميس".

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وخضع 9 لاعبين لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا هم بيدري وفرانسيسكو ترينكاو وماتيوس فرنانديز وتوديبو وواجاو ورافينيا وكارليس ألينا وخوان ميراندا وأوريول بوسكيتس.

وكان مقررا أن يبدأ اللاعبون استعداداتهم للموسم الجديد بداية من غدا الخميس.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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