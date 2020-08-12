مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد صلاح سيخلف المزين في تدريب الفريق

اقترب محمد صلاح المدرب المٌخضرم في الدوري المصري من خلافة أيمن المزين كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

أيمن المزين تقدم باستقالته من تدريب طنطا وصرح "كان لا بد من اتخاذ هذا الموقف احتراما لنفسي أمام اللاعبين بسبب عدم التزام الإدارة بسداد مستحقات اللاعبين". (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول داخل طنطا لـFilGoalcom: "مجلس الإدارة وافق على استقالة أيمن المزين من تدريب الفريق".

وأضاف "كان من ضمن المرشحين لخلافة أيمن المزين في تدريب طنطا، محمد صلاح المدير الفني للنجوم، وعلاء عبد العال المدير الفني لبتروجت، وأحمد سامي، ومحمد عمر. مجلس الإدارة تواصل مع محمد صلاح، وسيحضر ظهر الأربعاء للاتفاق مع مجلس إدارة نادي طنطا على تولي المهمة رسميا".

محمد صلاح بدأ الموسم الحالي مديرا فنيا لمنتخب السويس في الدرجة الثانية ثم مديرا فنيا للترسانة ثم مديرا فنيا للنجوم.

أيمن المزين تم تعيينه مديرا فنيا لطنطا في الدرجة الثانية في أكتوبر 2018 خلفا لعبد الناصر محمد، وحقق المزين الصعود للدوري الممتاز مع طنطا وتم تجديد الثقة في استمراره مع الفريق حتي الجولة 19، إذ حقق انتصارين و10 تعادلات و7 هزائم.

ويحتل طنطا حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد أبناء السيد البدوي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر