مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد صلاح سيخلف المزين في تدريب الفريق

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 12:27

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح مدرب الزمالك

اقترب محمد صلاح المدرب المٌخضرم في الدوري المصري من خلافة أيمن المزين كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.

أيمن المزين تقدم باستقالته من تدريب طنطا وصرح "كان لا بد من اتخاذ هذا الموقف احتراما لنفسي أمام اللاعبين بسبب عدم التزام الإدارة بسداد مستحقات اللاعبين". (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول داخل طنطا لـFilGoalcom: "مجلس الإدارة وافق على استقالة أيمن المزين من تدريب الفريق".

أخبار متعلقة
المزين لـ في الجول: قدمت استقالتي من تدريب طنطا احتراما لنفسي أمام اللاعبين فلنقف لتحية عبد الله السعيد.. بيراميدز يكتسح طنطا في شوط واحد التشكيل – السعيد يقود بيراميدز دون مهاجم صريح أمام طنطا قائمة بيراميدز – السعيد والجباس على رأس 20 لاعبا أمام طنطا

وأضاف "كان من ضمن المرشحين لخلافة أيمن المزين في تدريب طنطا، محمد صلاح المدير الفني للنجوم، وعلاء عبد العال المدير الفني لبتروجت، وأحمد سامي، ومحمد عمر. مجلس الإدارة تواصل مع محمد صلاح، وسيحضر ظهر الأربعاء للاتفاق مع مجلس إدارة نادي طنطا على تولي المهمة رسميا".

محمد صلاح بدأ الموسم الحالي مديرا فنيا لمنتخب السويس في الدرجة الثانية ثم مديرا فنيا للترسانة ثم مديرا فنيا للنجوم.

أيمن المزين تم تعيينه مديرا فنيا لطنطا في الدرجة الثانية في أكتوبر 2018 خلفا لعبد الناصر محمد، وحقق المزين الصعود للدوري الممتاز مع طنطا وتم تجديد الثقة في استمراره مع الفريق حتي الجولة 19، إذ حقق انتصارين و10 تعادلات و7 هزائم.

ويحتل طنطا حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد أبناء السيد البدوي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

في الدوري طنطا محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب بايرن: سنواجه برشلونة بثقة كبيرة.. يمكننا التغلب على أي فريق 12 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – تدريبات بدنية إضافية لـ فتحي والشناوي.. وانتظام أجايي 22 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد صلاح سيخلف المزين في تدريب الفريق 48 دقيقة | الدوري المصري
المزين لـ في الجول: قدمت استقالتي من تدريب طنطا احتراما لنفسي أمام اللاعبين ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يتحدث لـ في الجول عن استعداد الأهلي للوداد.. اختيار باكاري جاساما وموقف الراحلين ساعة | إفريقيا
برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا ساعة | أوروبا
لوبيتيجي عن يونايتد: سنواجه أكبر فريق في العالم 2 ساعة | أوروبا
رسميا – آسيا تؤجل تصفيات كأس العالم إلى 2021 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي
قد ينال إعجابك