المزين لـ في الجول: قدمت استقالتي من تدريب طنطا احتراما لنفسي أمام اللاعبين

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 12:07

كتب : هاني العوضي

المقاولون العرب - طنطا

كشف أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا عن استقالته من تدريب فريق طنطا بشكل رسمي.

وقال أيمن المزين في تصريحات لـFilGoal.com: "وصلت لطريق مسدود مع إدارة طنطا وأصبح الحل الوحيد هو الابتعاد".

وأضاف "المشاكل تتراكم بيننا منذ فترة بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين وكان لا بد أن أتخذ هذا الموقف احتراما لنفسي أمام اللاعبين".

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المزين أتبع "أنا هنا لا أتحدث عن مستحقات متأخرة بالنسبة لي رغم علم الجميع بالمبالغ التي تغاضيت عنها مقابل صرف مستحقات اللاعبين".

وأتم "اتفقت مع الإدارة على قبول الاستقالة بشكل ودي. لا توجد عروض لي في الوقت الحالي وسأنتظر ما يخبئه المستقبل".

ويحتل طنطا حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد أبناء السيد البدوي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

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