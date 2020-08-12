حارس المصري: لا أريد لعب كرة القدم مجددا.. أجريت مسحتين ونتيجتي تحولت سلبية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 01:51

كتب : FilGoal

أحمد مسعود - مصطفى محمد - الزمالك - المصري

كشف أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي عن رغبته في عدم لعب كرة القدم مجددا بسبب ما تعرض له الأيام الأخيرة.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وقال مسعود في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "والدتي توفت منذ يومين والناس تحدثوا أنني السبب لحضوري العزاء".

وتابع "لكن المسحة حدثت للفريق في وجودي دون مشاكل ولكن لا أتحدث ماذا سأقول في ذلك الظرف".

أخبار متعلقة
التوأم يختار تشكيلا تاريخيا مليء بالمفاجآت للكرة المصرية.. وأفضل لاعبين في مصر حاليا المصري: الفريق سيخضع لـ47 مسحة طبية جديدة.. و10 لاعبين فقط تدربوا الثلاثاء عودة الجوائز.. عدل فريقك لتحدي الجولات من 19 إلى 22 في فانتازي الدوري المصري سعفان الصغير: عودة الدوري قرار "عند".. متضامنون مع المصري ونرحب بأي قرار

وكشف مسعود "أنا الآن أتحدث عبر شاشتكم لأؤكد أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى وأكن كامل الاحترام للنادي المصري ومجلس الإدارة والجماهير".

وأوضح "مسحتي كانت مثل باقي زملائي إيجابية، أجريت مسحة بعيدا عن الاتحاد يوم الإثنين بل مسحتين والنتيجة واحدة كانت سلبية الحمد لله".

وأصيب 21 حالة بفريق المصري بفيروس كورونا وترتب على ذلك تأجيل مواجهة الفريق مع نادي مصر.

وعن الحديث أنه سبب إصابة الفريق قال: "لا أعلم من سبب تلك الشائعة وأنني سببا في ذلك، لم أركز في تلك التصريحات كنت مشغولا بوفاة والدي".

وتابع مسعود "لم تحدث أزمة بيني وبين أي شخص في النادي المصري واعتدت على تلك الشائعات لكن الأمور عادية".

وأتم تصريحاته "أنا حاليا في القاهرة وسأسافر إلى بورسعيد أحضر المسحة الطبية الأربعاء".

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا

في الدوري أحمد مسعود المصري فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حارس المصري: لا أريد لعب كرة القدم مجددا.. أجريت مسحتين ونتيجتي تحولت سلبية 13 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان وأتالانتا.. بين احتفال بالذكرى الـ 50 أو رسم البسمة على وجوه أرهقها الموت 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التوأم يختار تشكيلا تاريخيا مليء بالمفاجآت للكرة المصرية.. وأفضل لاعبين في مصر حاليا 39 دقيقة | مصر
حسام حسن: أنا هداف الأهلي التاريخي في الدوري ولكن الأهواء تحكم الأرقام 48 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد الغني: رمضان لا يريد البقاء في الأهلي.. ولا أعرف من تعاقد مع جيرالدو 50 دقيقة | الدوري المصري
وكيل عبد الله بكري: الزمالك تواصل معنا وهذا هو الوضع الحالي ساعة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي: لا إصابات بـ كورونا في الفريق.. لا مساس بنا بالنسبة لاستاد الأهلي والسلام ساعة | الدوري المصري
مرجان: انتظروا الكثير من المفاجآت في حفل افتتاح استاد الأهلي.. وقد يحتضن مباراة الوداد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 بقايا الاتحاد السكندري تجبر الزمالك على التعادل +90
قد ينال إعجابك