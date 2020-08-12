حارس المصري: لا أريد لعب كرة القدم مجددا.. أجريت مسحتين ونتيجتي تحولت سلبية

كشف أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي عن رغبته في عدم لعب كرة القدم مجددا بسبب ما تعرض له الأيام الأخيرة.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وقال مسعود في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "والدتي توفت منذ يومين والناس تحدثوا أنني السبب لحضوري العزاء".

وتابع "لكن المسحة حدثت للفريق في وجودي دون مشاكل ولكن لا أتحدث ماذا سأقول في ذلك الظرف".

وكشف مسعود "أنا الآن أتحدث عبر شاشتكم لأؤكد أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى وأكن كامل الاحترام للنادي المصري ومجلس الإدارة والجماهير".

وأوضح "مسحتي كانت مثل باقي زملائي إيجابية، أجريت مسحة بعيدا عن الاتحاد يوم الإثنين بل مسحتين والنتيجة واحدة كانت سلبية الحمد لله".

وأصيب 21 حالة بفريق المصري بفيروس كورونا وترتب على ذلك تأجيل مواجهة الفريق مع نادي مصر.

وعن الحديث أنه سبب إصابة الفريق قال: "لا أعلم من سبب تلك الشائعة وأنني سببا في ذلك، لم أركز في تلك التصريحات كنت مشغولا بوفاة والدي".

وتابع مسعود "لم تحدث أزمة بيني وبين أي شخص في النادي المصري واعتدت على تلك الشائعات لكن الأمور عادية".

وأتم تصريحاته "أنا حاليا في القاهرة وسأسافر إلى بورسعيد أحضر المسحة الطبية الأربعاء".

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