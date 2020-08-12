حسام حسن: أنا هداف الأهلي التاريخي في الدوري ولكن الأهواء تحكم الأرقام

شدد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية ومهاجم الأهلي والزمالك السابق أنه هداف الأحمر في الدوري، لكن هناك من يزيد من أرقام منافسيه.

وقال حسام حسن في تصريحات لـ MBC مصر: ""سجلت 176 هدفا في الدوري منهم 109 مع الأهلي وأنا هدافه التاريخي في البطولة".

وأضاف " يأتي بعدي محمود الخطيب بـ 101 هدف أو 103، هناك من يزيد في أرقام الخطيب لأنه رئيس النادي".

وشدد "للأسف، الأرقام في مصر يتحكم فيها الأهواء والانتماءات".

وأكد "اتحاد الكرة هو المنوط به التسجيل والبحث وراء تلك الإحصائيات. تكريمي الذي حصلت عليه هو حب الناس والتاريخ ولا أبحث عن أكثر من ذلك".

وأتم "لكن يبدو أن (دمنا تقيل) على اتحاد الكرة سواء السابق أو الحالي".

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