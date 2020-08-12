حسام حسن: أنا هداف الأهلي التاريخي في الدوري ولكن الأهواء تحكم الأرقام

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 01:16

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - الأهلي - سموحة

شدد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية ومهاجم الأهلي والزمالك السابق أنه هداف الأحمر في الدوري، لكن هناك من يزيد من أرقام منافسيه.

وقال حسام حسن في تصريحات لـ MBC مصر: ""سجلت 176 هدفا في الدوري منهم 109 مع الأهلي وأنا هدافه التاريخي في البطولة".

وأضاف " يأتي بعدي محمود الخطيب بـ 101 هدف أو 103، هناك من يزيد في أرقام الخطيب لأنه رئيس النادي".

أخبار متعلقة
عن مدرب المنتخب واتحاد الكرة والأهلي.. حسام حسن يهاجم في كل الاتجاهات تشكيل الزمالك - حسام أشرف أساسي ضد المصري ومحمد حسن يعوض طارق حسام حسن: إدارة بيراميدز فوجئت بقراري نحو السعيد "الذي لا يعرف سوى مصلحته"

وشدد "للأسف، الأرقام في مصر يتحكم فيها الأهواء والانتماءات".

وأكد "اتحاد الكرة هو المنوط به التسجيل والبحث وراء تلك الإحصائيات. تكريمي الذي حصلت عليه هو حب الناس والتاريخ ولا أبحث عن أكثر من ذلك".

وأتم "لكن يبدو أن (دمنا تقيل) على اتحاد الكرة سواء السابق أو الحالي".

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا

حسام حسن الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
حارس المصري: لا أريد لعب كرة القدم مجددا.. أجريت مسحتين ونتيجتي تحولت سلبية 13 دقيقة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان وأتالانتا.. بين احتفال بالذكرى الـ 50 أو رسم البسمة على وجوه أرهقها الموت 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التوأم يختار تشكيلا تاريخيا مليء بالمفاجآت للكرة المصرية.. وأفضل لاعبين في مصر حاليا 39 دقيقة | مصر
حسام حسن: أنا هداف الأهلي التاريخي في الدوري ولكن الأهواء تحكم الأرقام 48 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد الغني: رمضان لا يريد البقاء في الأهلي.. ولا أعرف من تعاقد مع جيرالدو 50 دقيقة | الدوري المصري
وكيل عبد الله بكري: الزمالك تواصل معنا وهذا هو الوضع الحالي ساعة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي: لا إصابات بـ كورونا في الفريق.. لا مساس بنا بالنسبة لاستاد الأهلي والسلام ساعة | الدوري المصري
مرجان: انتظروا الكثير من المفاجآت في حفل افتتاح استاد الأهلي.. وقد يحتضن مباراة الوداد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 بقايا الاتحاد السكندري تجبر الزمالك على التعادل +90
قد ينال إعجابك