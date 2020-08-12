وكيل عبد الله بكري: الزمالك تواصل معنا وهذا هو الوضع الحالي

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 00:37

كتب : FilGoal

عبد الله بكري - بيراميدز - رينجرز

كشف كريم أبو سليمان وكيل عبد الله بكري مدافع بيراميدز، أن الزمالك تواصل مع موكله مؤخرا.

وقال أبو سليمان عبر برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "بكري موجود مع بيراميدز وفي قمة تركيزه للحصول على الكونفدرالية، والانضمام إلى المنتخب".

وشدد "بكري مصمم على حلم الانضمام لمنتخب مصر لأن حسام البدري المدير الفني للفريق كان سبب وجوده في الأساس في بيراميدز".

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وأكمل "لن نتحدث عن تجديد التعاقد قبل الكونفدرالية، وعقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وأردف "الوحدة السعودي تفاوض معنا في يناير الماضي وكان الأمر قريب من الإتمام، لكن بيراميدز والمدرب أنتي تشاتشيتش قررا بقاء اللاعب. بكري من مواليد السعودية فهو بالنسبة للأندية هناك لاعب محلي".

وأوضح "بكري لم يوقع للأهلي سوى قبل انتقاله للباطن السعودي من سموحة".

وأتم "مؤخرا حدث تواصل من نادي الزمالك واللاعب لم يمانع لأنه محترف في النهاية، لكن لا يمكنه التحرك دون العودة لبيراميدز، والأمر بين الإدارتين حاليا لكن لا يوجد تحركات مكثفة الآن".

عبد الله بكري انضم لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق سموحة.

صاحب الـ25 عاما شارك في 21 مواجهة مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.

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