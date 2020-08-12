مرجان: انتظروا الكثير من المفاجآت في حفل افتتاح استاد الأهلي.. وقد يحتضن مباراة الوداد

طلب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي من جماهير الفريق الأحمر انتظار الكثير من المفاجآت في حفل افتتاح استاد الأهلي.

ويعلن الأهلي مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي الحصل على استاد السلام بحق انتفاع وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

وقال مرجان عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحصول على حق انتفاع من استاد السلام هو مجرد البداية لإنشاء استاد ملكا للنادي الأهلي".

وأضاف "سيتم توقيع عقود الاستاد بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة مع شركة استادات".

وأكمل "نعمل في صمت ونرد على الجميع بأفعالنا ونتحمل كثيرا من أجل جماهير الأهلي".

وواصل "كنا نتمنى امتلاء مدرجات استاد الأهلي بجماهيره في يوم الافتتاح ولكن الأعداد ستكون قليلة بسبب فيروس كورونا، وانتظروا الكثير من المفاجآت في حفل الافتتاح".

وأفصح أيضا "افتتاح النادي الأهلي فرع الأقصر الأسبوع المقبل".

وعن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "مباراة الوداد محدد لها في استاد برج العرب ونحاول نقلها إلى استاد القاهرة، ومن الممكن أن نلعبها على استاد الأهلي".

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