فضل: نجهز تكريما يليق بـ مصر وصلاح.. وسنحتفي ببقية أعضاء نادي المئة

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أنه يجهز تكريما خاصا لنجم ليفربول والحاصل على لقب الدوري معه محمد صلاح.

وقال فضل لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "صلاح أسطورة، ومن الصعب أن يحقق أحد ما حققه".

وشدد "نجهز تكريما يليق بمصر وبه عند عودته، لا يصح أن يكرمه العالم ولا تكرمه بلده".

وأردف "تواصلت معه وسنكرمه في أقرب وقت يعود له إلى مصر".

تكريم السعيد ولاعبي نادي المئة

عن هذا الملف قال فضل إن اعتزاله منذ عامين فقط يجعله قريبا من لاعبي الدوري المصري.

وأردف "ندرك تماما حجم الانجاز الذي حققه عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المئة".

وتابع "الإخلاص والاجتهاد في العمل هما السبب فيما وصل له عبد الله السعيد. تواصلت معه قبل أزمة كورونا لتكريمه".

وأشار "طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المئة، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها".

وأكد "من ليس له ماضي وتاريخ لن يكون له حاضر ومستقبل".

وعن ملفات اتحاد الكرة قال: "تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد عودة الدوري".

وشدد "انتهينا من اللائحة وننتظر موافقة فيفا عليها منذ حوالي أسبوعين، بوصول الاعتماد وترجمتها سيتم طرحها للرأي العام".

وعن إصابات المصري الـ 23 بكورونا أكد "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شئ، وقرار تأجيل مواجهته ضد حرس الحدود كان جماعيا".

وأكمل "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".

وأتم "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا