صحفي سكاي: ميلان بدأ التحرك لاستعادة باكايوكو

بدأ ميلان الإيطالي مفاوضاته لضم الفرنسي تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي الإنجليزي مرة أخرى.

تيموي باكايوكو النادي : موناكو ميلان

الفرنسي قضى موسم 2018-19 بقميص ميلان معارا من البلوز، ولم تُمدد إعارته أو يحصل ميلان على عقده بشكل نهائي.

فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي الإيطالية قال عبر حسابه على "تويتر": "ميلان بدأ المحادثات مع تشيلسي لضم تيموي باكايوكو".

وأضاف "3 مليون يورو للإعارة + 35 مليون يورو خيارا للشراء سيكون العرض الأول".

وأتم "اللاعب يريد العودة مرة أخرى".

AC Milan have started talks with Chelsea to sign Tiemoué Bakayoko. €3M loan + €35M buy option ready to be offered as first bid. The player wants to come back. 🔴⚫️ @DiMarzio @SkySport #CFC #Milan #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2020

الفرنسي البالغ 26 عاما خاض 42 مباراة بقميص الروسونيري، وفي الموسم الماضي 2018-19 لعب بقميص موناكو الفرنسي معارا في 23 مباراة فقط بجميع المسابقات.

لم ينجح الفرنسي في فرض نفسه على تشكيل تشيلسي رغم تعاقب المدربين بدءا من أنطونيو كونتي ومرورا بـ ماوريسيو ساري وأخيرا فرانك لامبارد.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت في وقت سابق أن الفرنسي اتفق مع ميلان على البنود الشخصية وسيتقاضى 3 مليون يورو في الموسم.

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