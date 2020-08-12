صحفي سكاي: ميلان بدأ التحرك لاستعادة باكايوكو

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

تيموي باكايوكو

بدأ ميلان الإيطالي مفاوضاته لضم الفرنسي تيموي باكايوكو من صفوف تشيلسي الإنجليزي مرة أخرى.

الفرنسي قضى موسم 2018-19 بقميص ميلان معارا من البلوز، ولم تُمدد إعارته أو يحصل ميلان على عقده بشكل نهائي.

فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي الإيطالية قال عبر حسابه على "تويتر": "ميلان بدأ المحادثات مع تشيلسي لضم تيموي باكايوكو".

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وأضاف "3 مليون يورو للإعارة + 35 مليون يورو خيارا للشراء سيكون العرض الأول".

وأتم "اللاعب يريد العودة مرة أخرى".

الفرنسي البالغ 26 عاما خاض 42 مباراة بقميص الروسونيري، وفي الموسم الماضي 2018-19 لعب بقميص موناكو الفرنسي معارا في 23 مباراة فقط بجميع المسابقات.

لم ينجح الفرنسي في فرض نفسه على تشكيل تشيلسي رغم تعاقب المدربين بدءا من أنطونيو كونتي ومرورا بـ ماوريسيو ساري وأخيرا فرانك لامبارد.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت في وقت سابق أن الفرنسي اتفق مع ميلان على البنود الشخصية وسيتقاضى 3 مليون يورو في الموسم.

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