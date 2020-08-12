حلبية: تدربنا بـ 8 لاعبين فقط وننتظر نتائج المسحة إذا أتيح 12 لاعبا سنواجه الإسماعيلي

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

مران المصري

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن خوض فريقه تدريبات اليوم بـ 8 لاعبين فقط في ظل الغيابات نتيجة إصابة 21 حالة بفيروس كورونا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة المصري أمام حرس الحدود بسبب الإصابات بفيروس كورونا ولا يزال موقف مواجهة الفريق البورسعيدي للإسماعيلي يوم الجمعة غامضا.

وقال رئيس المصري: "تدربنا اليوم بـ 8 لاعبين فقط، يجري الفريق مسحة طبية غدا الأربعاء في محاولة لزيادة عدد اللاعبين المتاحين خاصة مع عدم إمكانية مشاركة أكبر عدد من الناشئين".

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وأوضح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 "هناك تعاون بيننا وبين اتحاد الكرة لسنا ضد بعضنا البعض، ونسعى للوصول إلى حلول ولا توجد لدينا طلبات قبل مسحة الغد، نتمنى فقط أن نصل إلى 12 أو 13 لاعب متاحين".

وشدد "إذا حدث ذلك سنبلغ اتحاد الكرة بقرارنا بخوض مباراة الإسماعيلي، ولكن إن لم يحدث سنتناقش معهم حول كيفية لعب المباراة".

وأضاف حلبية "البعض يظن أننا نريد تأجيل مبارياتنا، ما هو الأفضل أن نخوض مبارياتنا ونحن في المركز العاشر أم في المركز الأخير وتكون معنويات الفريق منخفضة".

وتابع "الشارع البورسعيدي يبلغني كيف ستلعب وليس لديك جهاز فني أو حارس مرمى وأبلغهم لسنا مظلومين ولكننا جزء من المشكلة".

وواصل حلبية حديثه "نمر بظروف صعبة جدا ليس فقط بالنسبة لكورونا ولكن ظروف مالية وهذا على جميع الأندية".

وأتم رئيس المصري تصريحاته "تم وعدنا بحل أزمة انضمام الأجانب مثل الشيخ موكورو خلال أسبوع من الآن".

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