البدري: أتمنى نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.. والمنتخب سيكرم صلاح فور عودته

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن آخر مستجدات استعداد منتخب مصر للمرحلة المقبلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال حسام البدري عبر قناة الزمالك: "جهاز المنتخب مستعد لكل الاحتمالات التي قد تحدث بشأن جدول مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا".

وأضاف "نتابع كل اللاعبين وهناك مجموعة محددة بالفعل سابقا وأي لاعب يظهر بمستوى مميز مع فريقه لديه فرصة للانضمام للمنتخب".

وأكمل "كذلك نتابع ونتواصل مع كل اللاعبين المحترفين في كل الدوريات بشكل مستمر".

وكشف "ننتظر عودة محمد صلاح إلى مصر وانضمامه للمنتخب من أجل تكريمه بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول".

وأتم تصريحاته "بإذن الله أبطال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مصر، وأتمنى نهائي الأبطال أن يكون بين الأهلي والزمالك".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، ويلتقي الزمالك مع الرجاء.

بينما يلعب بيراميدز مع هورويا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا