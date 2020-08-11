مصيلحي: الاتحاد كان قد طلب عدم استئناف الدوري لكننا مع اتجاه الدولة.. نريد حل أزمة الأجانب

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رفض النادي في البداية استئناف مسابقة الدوري لكن بعد إعلان اتجاه الدولة توافق النادي السكندري معه.

وتمنى مصيلحي حل أزمة عودة الأجانب إلى مصر التي لم تحل حتى الآن رغم استئناف مسابقة الدوري.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نادي الاتحاد كان أحد الأندية التي تطالب بعدم استكمال الدوري، لكن في النهاية نحن مع اتجاه الدوري وفضلنا المصلحة العامة".

وتابع "شعرنا بالقلق بعد عدد إصابات الإنتاج الحربي والمصري".

وأضاف "حصلنا على وعود من اللجنة الخماسية لاستكمال الدوري، لكن هل من الطبيعي أن ألعب مباراة مثل الزمالك بدون 5 لاعبين محترفين من قائمة 25 لاعبا؟".

وكشف "تابعت مع اللاعبين الأجانب من أجل العودة بعدما لم تتحقق الوعود وعاد إلينا سيسيه وعمر الميداني معرضين بالإصابة بفيروس كورونا".

وواصل مصيلحي "حصلت على وعد من شهرين من عمرو الجنايني بتأمين الحديث من وزير الرياضة، وحتى الآن لم يعد أوكوي وسلتو وويلسون، هل الطبيعي أن ألعب مباراة كل 3 أيام وحتى الآن لم يعودوا، أشعر بالظلم بسبب تلك النقطة".

وكان الاتحاد السكندري قد عانى من العديد من الغيابات أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري "في الحقيقة هناك مجهود من وزارة الرياضة والوزير أشرف صبحي وحصلنا على الموافقات الأمنية لكن في انتظار التنفيذ من اتحاد الكرة".

وتابع "لعبت أمام الزمالك بنقص عددي 11 لاعبا والآن أصبحوا 12 بعد إصابة محمد أنور بقطع في الرباط الصليبي، ورغم تلك الظروف الحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية".

وأضاف "الجميع توقع أن يخسر الاتحاد من الزمالك بـ 3 أو 4 أهداف لكن أحيي اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية".

وانتقل مصيلحي بالحديث قائلا: "أبارك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على أفضل الصفقات التي حدثت في تاريخ النادي بالحصول على حق انتفاع الاستاد ليكون خاص بهم تلك الفترة".

وكشف "تجمعني علاقة طيبة بمحمود الخطيب وتسائلت قبل جائحة كورونا عن إمكانية ضم بعض اللاعبين وأبلغني أنه سيتم التواصل مع فايلر وعلمت وقتها أن حسين السيد أقرب للرحيل وربما أحمد الشيخ وصالح جمعة مع إمكانية إعارة بعض اللاعبين الشباب".

وشدد "حديثي لا يعني أن الاتحاد سيضم كل تلك الأسماء من الأهلي ولكن سنبحث ونعرض على طلعت يوسف ثم نتواصل مع الأهلي في نهاية الموسم".

وعن موقف المعارين من الزمالك كشف "جلسة ستجمعني بمرتضى منصور قريبا في الساحل الشمالي لحسم مصير أحمد رفعت ورزاق سيسيه".

وأتم تصريحاته "لدينا طموح بإنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى بالدوري وأيضا وصلنا لنصف نهائي كأس مصر لكرة السلة ونهائي دوري السوبر ونتمنى تحقيق لقب البطولتين".

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