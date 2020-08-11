المصري: الفريق سيخضع لـ47 مسحة طبية جديدة.. و10 لاعبين فقط تدربوا الثلاثاء

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 23:19

كتب : أيمن عيد

مران المصري

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري أن فريقه سيخضع غدا الأربعاء، لمسحة طبية جديدة للكشف عن مستجدات إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

وتعرض عددا كبيرا من لاعبي المصري والجهاز الفني للإصابة بفيروس كورونا، وأدى ذلك إلى تأجيل مباراة حرس الحدود.

وقال عدنان حلبية عبر قناة نادي الزمالك: "صباح الأربعاء سيخضع الفريق لمسحة طبية جديدا لـ47 فردا".

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وأضاف "بعض اللاعبين يرفضون الذهاب لإجراء المسحة حتى لا يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا من زملائهم المصابين".

وواصل "لا نريد أن يكون المصري أداة للضغط من أجل إلغاء الدوري، نحن وافقنا من البداية على قرارات الدولة بعودة المسابقة ولكن نريد التأكد من سلامة جميع أفراد الفريق".

وشدد في نهاية تصريحاته "لا نقبل الأقاويل التي تشير إلى أن المصري لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية لأننا نطبقها بشكل مشدد ولماذا لم يحدث في الإعلام مع فريق الإنتاج الحربي مثلما حدث معنا".

وخاض المصري مرانه الجماعي اليوم الثلاثاء، تحت قيادة محمود عطا المدرب العام.

وشارك في المران 10 لاعبين هم أحمد ياسر، فريد شوقي، كريم العراقي، عبدالناصر دى ماريا، سعيدو سينبوريه، حجاج عويس، حسن علي، أوستن أوموتو، مفتاح طقطق، أيمن ندا، ولم يتدرب أحمد مسعود انتظارا لنتيجة المسحة الخاصة به.

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