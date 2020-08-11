في الدوري الأوروبي - إشبيلية لا يعرف إلا الفوز على الذئاب.. وشاختار يقسو على بازل برباعية

حسم إشبيلية الإسباني وشاختار دونتسك الأوكراني بطاقتي التأهل للمربع الذهبي للدوري الأوروبي بعد التفوق على ولفرهامبتون الإنجليزي وبازل السويسري على الترتيب.

إشبيلية فاز بهدف دون مقابل على ولفرهامبتون، بينما سحق شاختار خصمه بازل برباعية مقابل هدف.

مواجهات المربع الذهبي ستكون قوية إذ سيلتقي إشبيلية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر أمام شاختار دونتسك على الملاعب الألمانية.

إشبيلية ذبح الذئاب للمباراة الثانية على التوالي، في ثمن النهائي تفوق على ذئاب العاصمة الإيطالية، روما بهدفين دون مقابل.

واليوم تفوق على ذئاب ولفرهامبتون بفضل رأسية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وهدفه الأول في البطولة.

ولا يزال التألق العربي بقميص الفريق الأندلسي موجودا، مواجهة روما شهدت تألق ليوسف النصيري الذي سجل هدف تعزيز التقدم وخطف بطاقة التأهل.

واليوم زاد ياسين بونو عن مرماه وتصدى لركلة جزاء انبرى لها المكسيكي راؤول خيمينيز في الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء.

المباراة بين الفريقين سارت في اتجاه التحفظ واللعب في منتصف الميدان، لكن لوكاس أوكامبوس خطف الفوز برأسية بعد عرضية من مواطنه إيفر بانيجا لم يستطع روي باتريشيو في التصدى لها.

إشبيلية يقترب خطوة نحو اللقب السادس، فكلما وصل الفريق للمربع الذهبي فاز باللقب، في أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

وفي ملعب فيلتينس أرينا تفوق شاختار بسهولة على بازل السويسري برباعية مقابل هدف.

دقيقتان فقط وتفوق الفرق الأوكراني عن طريق جونيور مورايس برأسية، وفي الدقيقة 22 أضاف البرازيلي تايسون الهدف الثاني بتسديدة قوية.

Basel require a second-half comeback to reach semi-finals...#UEL pic.twitter.com/USmffZms9c — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020

آلان باتريك سجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من علامة الجزاء، وأضاف دودو الهدف الرابع في الدقيقة 88 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منقطة الجزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل الهولندي راين فان فولفسفينكل هدف حفظ ماء الوجه للفريق السويسري.

فوز قاد شاختار للوصول للمربع الذهبي للمسابقة بعد موسم 2009 عندما حققوا اللقب و2016.

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