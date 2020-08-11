الاتحاد لـ في الجول: إصابة محمد أنور بقطع في الرباط الصليبي

كشف عبد الجليل إمام مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن إصابة مدافع الفريق محمد أنور بقطع في الرباط الصليبي.

محمد أنور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وتعرض أنور للإصابة خلال تعادل فريقه مع الزمالك 1-1 في المواجهة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري، أمس الإثنين.

وأوضح إمام لـ FilGoal.com أن أنور سيحجز غدا الأربعاء موعدا للعملية لدى الطبيب أحمد عبد العزيز.

المدافع صاحب الـ 32 عاما سبق له اللعب لأسوان ووادي دجلة، وانتقل للاتحاد السكندري في يناير قبل الماضي.

ولعب أنور 7 مباريات هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

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