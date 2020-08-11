الاتحاد لـ في الجول: إصابة محمد أنور بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 22:29

كتب : هاني العوضي

محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري الجديد

كشف عبد الجليل إمام مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن إصابة مدافع الفريق محمد أنور بقطع في الرباط الصليبي.

محمد أنور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وتعرض أنور للإصابة خلال تعادل فريقه مع الزمالك 1-1 في المواجهة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري، أمس الإثنين.

وأوضح إمام لـ FilGoal.com أن أنور سيحجز غدا الأربعاء موعدا للعملية لدى الطبيب أحمد عبد العزيز.

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المدافع صاحب الـ 32 عاما سبق له اللعب لأسوان ووادي دجلة، وانتقل للاتحاد السكندري في يناير قبل الماضي.

ولعب أنور 7 مباريات هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

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محمد أنور الاتحاد السكندري
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