تقرير إيطالي: ميسي يشتري شقة في ميلانو

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - نابولي

ذكرت صحيفة "SportMediaset" الإيطالية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين اشترى شقة في مدينة ميلانو الإيطالي.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقالت الصحيفة إن ميسي اشترى شقة في مدينة ميلانو بالقرب من مقر تدريبات فريق إنتر ميلان في منطقة بورتا نوفا.

وذلك من أجل أن يظل قريبا من والده خورخي الذي يعيش هناك.

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ما أدى إلى اهتمام كبير من الصحافة الإيطالية بهذا الخبر بسبب ارتباط اسم ليونيل ميسي بالانضمام لصفوف إنتر ميلان.

وكان والد ميسي انتقل للعيش في ميلانو منذ فترة لأسباب مالية.

وحتى الآن لم يحسم ميسي مستقبله مع برشلونة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يصل إلى اتفاق مع ناديه حتى الآن.

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