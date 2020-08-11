ذا أثليتك: هل ينتقل لاكازيت إلى يوفنتوس مقابل كوستا؟
الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 20:26
كتب : FilGoal
قد يوافق أرسنال على فكرة انتقال ألكسندر لاكازيت مهاجم الفريق إلى يوفنتوس لكن في صفقة تبادلية بضم دوجلاس كوستا.
أليكساندر لاكازيت
النادي : أرسنال
دوجلاس كوستا
النادي : يوفنتوس
وكشف تقرير شبكة ذا أثليتك أن أرسنال مستعد لرحيل لاكازيت لكن مقابل 35 مليون يورو.
ويبحث يوفنتوس عن مهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق بناء على رغبة بيرلو.
وينتهي تعاقد لاكازيت مع أرسنال في صيف 2022 لكن التقرير يزعم أن الجانرز منفتحون بشأن مناقشة صفقة تبادلية.
ونجح لاكازيت في تسجيل 10 أهداف في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وشارك لاكازيت دوليا مع منتخب فرنسا في 16 مباراة.
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