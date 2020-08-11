تأجيل ثاني مباريات الدوري المغربي بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مواجهة الفتح الرباطي ورجاء بني ملال في الدوري بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المغربي.

وجاء التأجيل بسبب ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف نادي رجاء بني ملال.

وكان الاتحاد المغربي قد أجل بالأمس مباراة نهضة بركان واتحاد طنجة المقرر لها اليوم.

وتأجلت مواجهة أمس بسبب ظهور 24 حالة مصابة بفيروس كورونا بنادي اتحاد طنجة.

وتقام مباريات الجولة 21 من الدوري المغربي ويتبقى 9 جولات على إتمام المسابقة.

ويتصدر الوداد المسابقة مؤقتا برصيد 40 نقطة من 21 مباراة بينما الرجاء ثانيا بـ 39 نقطة ويتبقى له مباراة اليوم أمام حسنية أغادير.

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