مصدر في الأهلي لـ في الجول: مباراة الإنتاج قد تكون الأولى على استاد النادي.. والإعلان خلال ساعات

يعقد مسؤولو الأهلي عددا من الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، استعدادا للإعلان الرسمي عن تغيير اسم ملعب استاد السلام إلى استاد النادي الأهلي بموجب عقد حق الانتفاع الموقع منذ فترة.

وقال مصدر من إدارة الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي شكل لجنة رسمية للعمل على إتمام الإجراءات للإعلان عن المرحلة الأولى غدا الأربعاء، يعقبها الإعلان عن باقي المراحل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "نعقد اجتماعات على مدار اليوم من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تغيير اسم ملعب السلام إلى استاد النادي الأهلي بموجب عقد حق الانتفاع بالملعب الذي وقعناه مع شركة استادات".

وتابع "اتفاق الوحدة الاقتصادية بين الأهلي واستادات كان أيضا من بين بنوده بجانب حق الانتفاع باستاد السلام، استغلال حمام السباحة الأولمبي الخاص بنادي المعلمين وتطوير قناة النادي وإنشاء فروع للأهلي في مناطق مختلفة".

ثم أضاف "من المفترض الإعلان عن استاد النادي الأهلي يوم الأربعاء أو الخميس وفقا لما سيتم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماعات اليوم".

وأتم "بشكل كبير ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أول مباراة للفريق في الملعب بالمسمي الجديد إلا أن هذا يتوقف على إنهاء كافة الإجراءات".

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

كان الأهلي أعلن في ديسمبر الماضي توصله لاتفاق مع شركة استادات للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء استاد خاص بالقلعة الحمراء.

ووقع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "استادات القابضة" من أجل إنشاء الوحدة الاقتصادية، التي تتضمن خمسة مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق استاد السلام، ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر.

إضافة إلى الحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة، ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي.

وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا.

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