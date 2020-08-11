الاتحاد: هناك اتجاه في الأهلي للاستغناء عن صالح جمعة والشيخ والسيد.. نرحب بالتعاقد مع الأول

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إنه يرغب في التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي، وذلك عبر إذاعة راديو مصر.

وصرح مصيلحي "صالح جمعة رغم تصرفاته، لكنه يبقى لاعبا بمستوى عال، وإضافة لنا، وبالتأكيد نرحب تماما بالتعاقد معه".

وأضاف "لقد تواصلنا بالفعل مع مسؤولي الأهلي منذ فترة، وتم إبلاغنا بأن هناك اتجاه للاستغناء عن صالح جمعة وأحمد الشيخ وحسين السيد".

واستدرك "لكن ظروف توقف النشاط وعدم وضوح الرؤية تماما بشأن استكمال الدوري من عدمه، أوقفت التحرك لضم أي من اللاعبين الثلاثة".

وشدد "بالطبع الثلاثي إضافة للاتحاد السكندري، ويحتاجهم الفريق، لكن يبقى القرار النهائي بيد المدير الفني طلعت يوسف".

في المقابل، أكد رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه لم يتفاوض أو يتحرك لشراء شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي.

وختم محمد مصيلحي تصريحاته "شريف إكرامي من أفضل حراس المرمى في مصر، ولكن لم يحدث أي تواصل معه".

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