عبد الله السعيد يجيب.. ما الفريق الذي يتمنى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

قال عبد الله السعيد نجم بيراميدز إنه يتمنى فوز فريقه بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، كما تمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال.

وصرح السعيد عبر البرنامج الإذاعي "ملعب الصقر" قائلا: "أتمنى أن نتوج بكأس الكونفدرالية، تنتظرنا مباراتي قبل النهائي في سبتمبر، ونسعى لأن نصل لهذا الموعد بلياقة فنية وبدنية مميزة".

وبسؤاله من تتمنى أن يتوج بلقب دوري الأبطال حال تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، رد نجم بيراميدز "في المقام الأول.. أتمنى فوز بيراميدز بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه".

وتابع "أتمنى التوفيق للأهلي والزمالك وأن يتأهلا للمباراة النهائية، وأي فريق منهما سيفوز باللقب سيكون إنجازا لمصر".

في سياق آخر، تابع عبد الله السعيد تصريحاته "لا يوجد مستحيل في كرة القدم بشأن حظوظنا في بطولة الدوري رغم أن فارق النقاط كبير جدا".

وختم "الأولوية الاحتفاظ بمركزنا أملا في التأهل لدوري الأبطال بالموسم الجديد، والفوز بكأس الكونفدرالية".

الأهلي يواجه الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما يواجه بيراميدز نظيره هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بنهاية الشهر المقبل.

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