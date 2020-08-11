عبد الله السعيد يجيب.. ما الفريق الذي يتمنى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 14:15

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

قال عبد الله السعيد نجم بيراميدز إنه يتمنى فوز فريقه بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، كما تمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال.

وصرح السعيد عبر البرنامج الإذاعي "ملعب الصقر" قائلا: "أتمنى أن نتوج بكأس الكونفدرالية، تنتظرنا مباراتي قبل النهائي في سبتمبر، ونسعى لأن نصل لهذا الموعد بلياقة فنية وبدنية مميزة".

وبسؤاله من تتمنى أن يتوج بلقب دوري الأبطال حال تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، رد نجم بيراميدز "في المقام الأول.. أتمنى فوز بيراميدز بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه".

أخبار متعلقة
فلنقف لتحية عبد الله السعيد.. بيراميدز يكتسح طنطا في شوط واحد تكريم عبد الله السعيد لدخوله نادي المائة اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد

وتابع "أتمنى التوفيق للأهلي والزمالك وأن يتأهلا للمباراة النهائية، وأي فريق منهما سيفوز باللقب سيكون إنجازا لمصر".

في سياق آخر، تابع عبد الله السعيد تصريحاته "لا يوجد مستحيل في كرة القدم بشأن حظوظنا في بطولة الدوري رغم أن فارق النقاط كبير جدا".

وختم "الأولوية الاحتفاظ بمركزنا أملا في التأهل لدوري الأبطال بالموسم الجديد، والفوز بكأس الكونفدرالية".

الأهلي يواجه الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما يواجه بيراميدز نظيره هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بنهاية الشهر المقبل.

اقرأ أيضا:

إيموبيلي يكشف مفاجأة بشأن عملية بيع نيوكاسل ومستقبل الفريق

فالنسيا يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا

في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: الثلاثي الأجنبي ينضم للفريق قريبا بعد تسلم الموافقة الأمنية 2 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من موهبة بريميرو لـ في الجول: بيراميدز من بين الأندية التي تفاوضه 3 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول الجديد: منافسة أحد أفضل الأظهرة في العالم تعطيني دوافع إضافية 9 دقيقة | أوروبا
سكاي: بسبب لاعب.. الحكومة الإسكتلندية تدرس إيقاف الدوري 14 دقيقة | أوروبا
لاعب سيتي مستمر مع ليدز لموسم آخر ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد: هناك اتجاه في الأهلي للاستغناء عن صالح جمعة والشيخ والسيد.. نرحب بالتعاقد مع الأول ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد: بدأنا مفاوضات ضم رفعت وسيسيه بشكل نهائي من الزمالك ساعة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: مباراة الإنتاج قد تكون الأولى على استاد النادي.. والإعلان خلال ساعات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك