إيموبيلي: نيوكاسل فاوض وكيلي أثناء عملية بيع النادي.. وأراد أليجري أو سباليتي لتدريبه

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - تورينو - الدوري الإيطالي

قال تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو إنه حدث تواصل مع وكيله أثناء عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد وبعد انسحاب المستثمرين توقف كل شيء، مشيرا إلى أنهم كانوا ينوون تعيين مدرب إيطالي إما ماسيمليانو أليجري أو لوتشيانو سباليتي.

وصرح إيموبيلي في حوار لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" قائلا: "تجديد عقدي؟ أنتظر لمكالمة لاتسيو، أنوي ربط نفسي بالنادي مدى الحياة".

وواصل "التجديد سيكون لـ3 سنوات لذا ينتهي العقد في 2025 حينما أتم عامي الـ35".

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وأكمل "ولدت في مدينة نابولي ودائما سأتابع الفريق بعاطفة، قبل انضمامي إلى لاتسيو كانت هناك مفاوضات مع نابولي لكن لسبب أو لآخر توقف كل شيء".

إيموبيلي صاحب الـ30 عاما انضم إلى لاتسيو في صيف 2016 بمبلغ 9.45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وتطرق المهاجم الدولي الإيطالي للحديث عن مفاوضات نيوكاسل قائلا: "خلال الفترة التي كانت هناك مفاوضات لبيع نيوكاسل، تواصلوا مع وكيلي أليساندرو موجي، بعد ذلك لم توافق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وانسحب المستثمرون".

وواصل "أعلم أنهم كانوا يبحثون عن مدرب إيطالي كذلك، أليجري أو سباليتي".

وتحدث المهاجم الإيطالي عن المنافسة على الحذاء الذهبي قائلا: "لقد كان الأمر جنونيا تسجيل هذا الكم من الأهداف، أعدت تواجد الحذاء الذهبي في الدولة وأكاد لا أصدق الأمر، لقد كان مثل ميسي ثم ميسي ثم سواريز ثم رونالدو ثم رونالدو مجددا فميسي ثم ميسي ورونالدو وميسي، الآن أنا تقدمت على رونالدو وليفاندوفسكي وقطعت تسلسل ثنائية رونالدو وميسي".

وواصل "أشكر فريقي على ذلك هذا أقل ما يمكنني فعله، لا يوجد أي ندم على ترك ركلات الجزاء لزملائي، فعلت ما كان يجب فعله، إن لم أتصرف على ذلك النحو لما وصلت إلى هذا الكم من الأهداف".

إيموبيلي سجل 36 هدفا في 37 مباراة ليفوز بجائزة أفضل مهاجم في الدوري بجانب هداف الدوري متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. إيموبيلي تصدر قائمة هدافي دوريات أوروبا متفوقا على رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وتيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبز وليونيل ميسي.

وأتم مهاجم لاتسيو حديثه قائلا: "ديفيد سيلفا لاعب كبير ولديه خبرة رائعة، ننتظر له بأذرع مفتوحة، لا يمكننا انتظار وصوله للفريق، نحن مشجعين للاتسيو قبل أن نكون لاعبين في النادي".

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