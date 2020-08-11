فالنسيا يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا في بيان رسمي اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه دون الكشف عن هوية المصابين.

وجاء نص البيان الرسمي: "خضع الفريق لمسحة طبية يوم الإثنين من أجل بداية الاستعدادات للموسم الجديد، وتم اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع البيان: "تم عزل المصابين في منازلهم وفقا للبروتوكول المتبع من رابطة الدوري الألماني والنادي نفسه، كما تم التواصل سريعا مع السلطات الطبية في الدولة".

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وأتم البيان: "النادي يعطي أهمية قصوى وخاصة لمعايير الحد من تفشي الوباء، وسنحافظ على البروتوكول المحدد الذي يلتزم به كافة أعضاء الفريق الأول والطاقم الفني".

وكان أتليتكو مدريد قد كشف يوم الإثنين عن إصابة الثنائي أنخل كوريا وسيم فرساليكو بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن مواجهة ريد بول لايبزج في ربع نهائي دوري الأبطال.

وحددت رابطة الدوري الإسباني بداية الموسم الجديد 2020-2021 من الدوري في يوم 12 سبتمبر المقبل على أن تنتهي يوم 23 مايو المقبل.

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