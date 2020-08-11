سبورت: سيتيين سيضحي بجريزمان من البداية ضد بايرن من أجل خط الوسط

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة

يفكر كيكي سيتيين مدرب برشلونة في استبعاد أنطوان جريزمان من تشكيله الذي سيبدأ مواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن سيتيين يسعى لإعادة تدوير فريقه وتغيير نظام اللعب ليصبح 4-4-2 وتقوية خط وسطه خلال المواجهة.

وأوضح التقرير أن مدرب برشلونة يفكر في تعزيز قوة وسط ملعبه في مواجهة ثلاثي بايرن تياجو ألكانتارا وإيفان بيريسيتش وليون جرويتسكا.

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وغاب الثنائي سيرخيو بوسكيتس وأرتورو فيدال عن انتصار برشلونة على نابولي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بنتيجة 3-1 ومن المتوقع أن يعود أحدهما للمشاركة في مواجنة بايرن.

وأشار التقرير إلى أن اللعب بثنائي في الهجوم يعني استبعاد جريزمان من بداية المباراة، وإشراك الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي لقيادة الهجوم أمام كتيبة هانس فليك.

استبعاد جريزمان من بداية أهم مباراة في موسم برشلونة الحالي ضد بايرن ميونيخ، سيزيد من صعوبة الموسم الأول لنجم أتليتكو مدريد السابق.

صاحب الـ29 عاما لعب دورا حيويا في النصف الأول من الموسم خلال المنافسة على الدوري الإسباني، لكن مع بداية عام 2020 وفي النصف الثاني من الموسم سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني ما تسبب في انتقادات عديدة من جماهير برشلونة خاصة بعد خسارة لقب الدوري أمام ريال مدريد.

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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