فولام: لن ننفق ببذخ من أجل الصمود في الدوري الممتاز

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

لاعبو فولام يحتفلون بهدف فريقهم ضد برينتفورد

شدد توني خان مدير نادي فولام على أن فريقه قادر على الصمود في الدوري الانجليزي الممتاز دون الإنفاق ببذخ خلال فترة الانتقالات الصيفية كما تفعل معظم الفرق التي تصعد من دوري القسم الثاني.

وقال خان في تصريحات أبرزتها جريدة ذا تايمز: "أعتقد أن الاستثمار الضخم في 2018 كان أهم أسباب العودة للدوري الممتاز".

وأضاف "أنفقنا هذا المبلغ الضخم وقتها من أجل المستقبل، نحن سعداء باللاعبين الذين تعاقدنا معهم في 2018".

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وأكمل "لا نحتاج لإعادة بناء الفريق من جديد، لسنا بحاجة إلى صرف 100 مليون جنيه استرليني مرة أخرى".

فولام عاد للدوري الممتاز سريعا بعد هبوطه نهاية موسم 2018-2019.

ويتوقع خان أن يلعب فريقه بالتشكيل الذي قاده للتأهل للدوري، موضحا "سيستمر معنا أفضل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم".

فولام لحق بليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز بدورة التأهل للمسابقة من دوري القسم الثاني.

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