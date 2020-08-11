البدري يوضح: لماذا يرغب في استمرار رمضان صبحي بالدوري المصري

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

يفضل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استمرار رمضان صبحي لاعب الأهلي في الدوري المصري.

وصرح البدري عبر البرنامج الإذاعي "من الآخر" قائلا: "أتمنى أن يستقر رمضان بشكل سريع لأن وجوده في الملعب مهم بالنسبة لي".

وأضاف "أفضل استمراره في الدوري المصري ليكون أمام عيني، ومتابعته حينها على أرض الواقع ستكون أفضل وأكثر سهولة".

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واستدرك المدير الفني للمنتخب "استمرار اللاعب في مصر أو اختياره للاحتراف الأوروبي يبقى قراره، ولكن عليه أن يحسمه بشكل سريع".

وكان رمضان صبحي صاحب الـ23 عاما قد عاد إلى فريقه هدرسفيلد تاون بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.

وتحدث مارك ديفيلين المدير الرياضي لنادي هدرسفيلد تاون لـFilGoal.com في وقت سابق عن مستقبل اللاعب ووجود عرض بـ5 ملايين يورو لضمه. (طالع التفاصيل)

وأشار في سياق متصل "الفترة الأخيرة كلها إيجابيات للمحترفين، لقد فاز محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، وبقى تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا وصعد حجازي مع وست بروميتش، وفاز كوكا مع أولمبياكوس بالدوري اليوناني".

واستطرد "كنا نريد الاحتفال بهم، لكن الظروف الأخيرة مع منع رحلات السفر حالت دون ذلك، ومع تحسن الأوضاع سنحتفل بهم".

وأتم حسام البدري تصريحاته في سياق آخر "إن شاء الله سيتقابل الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال، وكذلك بيراميدز لديه فرصة قوية في الفوز بكأس الكونفدرالية".

الأهلي يواجه الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما يواجه بيراميدز نظيره هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بنهاية الشهر المقبل.

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