هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو

السبت، 08 أغسطس 2020 - 20:56

كتب : إسلام مجدي

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

كشف مارك ديفلين المدير التنفيذي لهدرسفيلد تاون عن موقف العروض الواصلة لرمضان صبحي لاعب الفريق مؤخرا.

وقال مارك ديلفين في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك أكثر من عرض واهتمام برمضان صبحي، أؤكد أنه بالفعل وصلتنا عدة عروض لضم اللاعب".

وأضاف "من ضمن تلك العروض، هناك عرض بقيمة 5 مليون يورو وصل إلينا بالفعل".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – أيمن أشرف والشيخ يتواجدان وغياب رمضان أمام إنبي قناة الأهلي: انتظروا أخبار "سارة" بخصوص رمضان صبحي إكرامي: رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته مع الأهلي وكيل اللاعب لـ في الجول: نتوصل لاتفاق قريبا ليستمر رمضان صبحي مع الأهلي

المدير التنفيذي لهدرسفيلد أكمل "نحن في مفاوضات حاليا مع أكثر من نادي، ولم تُحسم بعد".

وأتم "نؤكد كذلك ولدينا قناعة بأن اللاعب حريص بشدة ويرغب في اللعب للأهلي".

قناة الأهلي كانت قد كشفت في وقت سابق من اليوم السبت عن اقتراب إعلان أخبار "سارة" بخصوص رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي انتهت بالفعل، ويفترض أن يعود اللاعب إلى هدرسفيلد تاون فريقه الأصلي خلال الساعات المقبلة.

نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قال في تصريحات لـFilGoal.com: " المفاوضات تسير على قدم وساق مع الأهلي وهدرسفيلد للتوصل لاتفاق يستطيع اللاعب من خلاله استكمال مسيرته مع الأول. من المنتظر التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة". (طالع التصريحات كاملة)

رمضان صبحي قضى الموسم الجاري معارا من فريق هدرسفيلد تاون إلى الأهلي.

وأرسل هدرسفيلد تاون خطابا إلى الأهلي قبل أيام، يُطالب بعودة رمضان صبحي إلى الفريق يوم 10 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة إعارته.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط وغاب عن فترات عديدة للإصابة. سجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

في الدوري الأهلي رمضان صبحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنسيني: برشلونة أنهى الفرص بينما نابولي لم يفعل 2 دقيقة | أوروبا
اختر التشكيل الأمثل لـ الأهلي أمام إنبي 2 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: التتويج بلقب مع يونايتد سيكون إنجازي الأكبر 7 دقيقة | أوروبا
ديل بييرو: بيرلو يمكن أن يكون أفضل من زيدان 11 دقيقة | أوروبا
5 مشاهد لا تنسى من مباراة الأهلي وإنبي 14 دقيقة | تقرير في الجول
في الدرجة الثانية - استقالة ممدوح عبد الحي من تدريب كوكاكولا 21 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - الزمالك يخوض تدريبه الأول استعدادا لإفريقيا والموسم الجديد 24 دقيقة | رياضات أخرى
سيتيين: نابولي سبب لنا مشكلات.. وسنلعب المباريات المقبلة بنفس الروح 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك