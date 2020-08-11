البدري: أتمنى استقرار رمضان سريعا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

يفضل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استقرار رمضان صبحي في أسرع وقت ليشارك في المباريات.

وصرح البدري عبر البرنامج الإذاعي "من الآخر" قائلا: "أتمنى أن يستقر رمضان بشكل سريع لأن وجوده في الملعب مهم بالنسبة لي".

واستدرك المدير الفني للمنتخب "استمرار اللاعب في مصر أو اختياره للاحتراف الأوروبي يبقى قراره، ولكن عليه أن يحسمه بشكل سريع".

أخبار متعلقة
مؤتمر فايلر: غياب رمضان وكهربا والشحات؟ أعمل مع الخيارات المتاحة أمامي خبر في الجول - عرض الأهلي لاستمرار رمضان صبحي يتضمن شقين هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو

وكان رمضان صبحي صاحب الـ23 عاما قد عاد إلى فريقه هدرسفيلد تاون بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.

وتحدث مارك ديفيلين المدير الرياضي لنادي هدرسفيلد تاون لـFilGoal.com في وقت سابق عن مستقبل اللاعب ووجود عرض بـ5 ملايين يورو لضمه. (طالع التفاصيل)

وأشار في سياق متصل "الفترة الأخيرة كلها إيجابيات للمحترفين، لقد فاز محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، وبقى تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا وصعد حجازي مع وست بروميتش، وفاز كوكا مع أولمبياكوس بالدوري اليوناني".

واستطرد "كنا نريد الاحتفال بهم، لكن الظروف الأخيرة مع منع رحلات السفر حالت دون ذلك، ومع تحسن الأوضاع سنحتفل بهم".

وأتم حسام البدري تصريحاته في سياق آخر "إن شاء الله سيتقابل الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال، وكذلك بيراميدز لديه فرصة قوية في الفوز بكأس الكونفدرالية".

الأهلي يواجه الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما يواجه بيراميدز نظيره هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بنهاية الشهر المقبل.

اقرأ أيضا:

إيموبيلي يكشف مفاجأة بشأن عملية بيع نيوكاسل ومستقبل الفريق

فالنسيا يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - أوباما وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل 9 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: جاهزية صادق.. وهذا موقف باهر ودونجا 9 دقيقة | الدوري المصري
لن يدرب برشلونة؟ تقرير يربط جوردي كرويف لخلافة دونادوني في الدوري الصيني 10 دقيقة | أوروبا
عودة الجوائز.. عدل فريقك لتحدي الجولات من 19 إلى 22 في فانتازي الدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
معوض يتحدث عن تصعيد الناشئين في الدوري وأزمة المهاجم وعبء صلاح ساعة | مصر
سولشاير: التأهل لنصف نهائي 3 بطولات لا يكفينا.. نسعى للتتويج بلقب الدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: الثلاثي الأجنبي ينضم للفريق قريبا بعد تسلم الموافقة الأمنية 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من موهبة بريميرو لـ في الجول: بيراميدز من بين الأندية التي تفاوضه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك