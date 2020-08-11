سولشاير: تأخر الفوز على كوبنهاجن؟ لم أكن قلقا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير

لم يقلق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أثناء مباراة فريقه ضد كوبنهاجن بالدوري الأوروبي والتي تأخر فيها الفوز إلى الوقت الإضافي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كوبنهاجن فريق جيد ومنظم إلى حد كبير. لقد سنحت لهم بعض الفرص في الشوط الأول، وعلى الجانب الآخر كنا نعلم أننا سنواجه صعوبة في اختراق دفاعهم".

ونجح مانشستر يونايتد في التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بفوز صعب على كوبنهاجن الدنماركي بهدف.

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وأضاف النرويجي "كان علينا أن نتحلى بالصبر وأن نحرص على عدم ارتكاب الأخطاء ومنحهم الفرصة لتهديد مرمانا".

وتابع "لم أكن قلقًا من خلقنا للفرص، فوجود أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وماسون جرينوود وبول بوجبا يضمن لنا ذلك".

وكان الوقت الأصلي من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 بعد خمس دقائق من بداية الشوط الأول الإضافي من ركلة جزاء.

وواصل "أعتقد أن امتداد المباراة لشوطين إضافيين كان مفيدًا لنا. كنت أشعر بأن الهدف يقترب، ولكن بالطبع كان علينا أن نحافظ على التأمين الدفاعي حتى لا نستقبل هدفًا من إحدى الهجمات المرتدة".

وأتم "أن تمتد المباراة لنصف ساعة أخرى، فهذا كان يعني المزيد من الفرص وربما الأهداف، وهذا ما حدث بالفعل".

وينتظر مانشستر يونايتد الفائز من مواجهة وولفرهامبتون وإشبيلية المقرر لها مساء الثلاثاء.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة نصف النهائي يوم الإثنين المقبل في مدينة كولن الألمانية.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة بعد إلغاء نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة فيروس كورونا.

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