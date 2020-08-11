سكاي: تشيلسي يصارع برشلونة على مدافع أياكس

قالت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إن تشيلسي ينافس برشلونة للظفر بنيكولاس تاجليافيكو الظهير الأيسر لأياكس.

نيكولاس تاجليافيكو النادي : أياكس تشيلسي

وأشارت إلى اهتمام أتليتكو مدريد أيضا باللاعب البالغ عمره 27 عاما.

وكتبت أن تشيلسي يفكر كذلك في سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد، كخيار إضافي إذا تعذر الحصول على تاجليافيكو.

وشارك الأرجنتيني تاجليافيكو في 38 مباراة مع أياكس بالموسم المنصرم وسجل 5 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

ويلعب تاجليافيكو في أياكس منذ يناير 2018 حين رحل عن إندبندينتي الأرجنتيني.

ومثل تاجليافيكو منتخب التانجو في 25 مباراة.

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