مواعيد مباريات الثلاثاء 11 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة لربع نهائي الدوري الأوروبي

تستأنف مواجهات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم الثلاثاء، بمباراتين في نفس الموعد التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يواجه شاختار دونتسك نظيره بازل في لقاء يذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2" يذيعه على مسامع المشاهدين حسن العيدروس.

وفي نفس الموعد، يواجه إشبيلية نظيره ولفرهامبتون على قناة "بي إن سبورتس 1" ويذيعه محمد بركات.

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