مدرب الاتحاد: كارتيرون أراحنا في الشوط الأول.. والـ 5 تغييرات تفيد الكبار فقط

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

يرى محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري أن فريقه حقق إنجازا بالتعادل مع الزمالك 1-1.

وقال إبراهيم لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "نبارك لأنفسنا 100 مرة على التعادل مع الزمالك. نحن واقعيون وظروفنا كانت صعبة للغاية".

وأضاف "كان لدينا الكثير من الغيابات".

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وشدد "الـ5 تغييرات تفيد الكبار فقط. انظر لمن أشركهم الزمالك مقابل فريقنا الذي لم يملك أي توازن على دكة البدلاء".

وأتم إبراهيم "كارتيرون أراحنا بإشراك ساسي في المركز رقم 10 لأن مميزات ساسي كلها عندما يكون وجهه للمرمى في مراكز متأخرة في وسط الملعب".

ورغم سيطرة الزمالك طوال اللقاء تعادل الفريق أمام الاتحاد بهدف لكل منهما، وسجل الفريق السكندري هدفه في الدقيقة 93 من المباراة. (طالع التفاصيل)

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