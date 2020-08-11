عن مدرب المنتخب واتحاد الكرة والأهلي.. حسام حسن يهاجم في كل الاتجاهات

في مداخلة مطولة، هاجم حسام حسن أسطورة الكرة المصرية في الكثير من الاتجاهات.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "كنت أتمنى الإعلاميين المحترمين يستفسروا عن سبب تأخر قيادتي للمنتخب. أقدر الجميع لكن يبدو أنني وإبراهيم خارج تفكير من يختارون مدرب المنتخب".

وأردف "رغبة الجمهور في وجودي أنا وإبراهيم كانت كبيرة لكنها أتت بنتائج عكسية لدى صناع القرار".

وأكمل "المجموعة التي تدير الكرة المصرية، لا تليق بالكرة المصرية، وكذلك من أدارتها من قبل، لا يليقون بالكرة المصرية".

وشدد "اتحاد الكرة السابق أقيل بسبب شبهات فساد. الأمر لم يكن فنيا فقط".

وأوضح "فوجئت بترشح نفس الأسماء والقول إنهم سيفوزون بالتزكية، وهم لا يعرفون شيئا عن كرة القدم".

وكشف "سأسرد لك مبررات عدم تعييني كمدرب للمنتخب من وجهة نظرهم، أولهم أنني عصبي. سأسألك ما علاقة المدربين الذين ترشحوا من خلال الإعلام بالمنتخب المصري، وكم مرة تعرضوا للإيقاف في مباريات الدوري؟".

واستدرك "كانوا يقولون إنه سيكون هناك صعوبة التعامل بيني وبين محمد صلاح؟ يجب أن يكون المدرب مقنع للاعبين، أحيانا لن يكون المدرب مقنعا للنجم الكبير لأنه لم يحقق نجاحات كبرى مع المنتخب".

النادي الأهلي

انتقل حسام حسن للحديث عن موقفه الحالي من الأهلي قائلا "تحدث معي قائدي مصطفى عبده وقال لي إنه يريد ظهوري أنا وطاهر أبو زيد في الحلقات الأولى لبرنامجه من قناة النادي، أحرجت منه رغم عدم حبي للظهور إعلاميا. وافقت لأجل ولأجل النادي الأهلي".

وأتم "زكريا ناصف وأيمن شوقي لعبا لنادي الزمالك ولم ينجحا هناك ومتواجدين داخل النادي الأهلي، ما الفارق بينهما وبين حسام حسن وإبراهيم حسن؟ لا أحد سينسى التاريخ".

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