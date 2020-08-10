العشري: حارسنا غادر المستشفى.. وأتوقع زيادة الحالات الإيجابية في صفوفنا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - المصري

كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، عن جديد حالة الأفراد المصابين في الفريق بفيروس كورونا.

وصرّح العشري عبر أون تايم سبورتس 2: "المسحة الجديدة أظهرت إصابة 5 أفراد، من ضمنهم 4 لاعبين، والحال الخامسة لإداري، ليصل العدد الإجمالي إلى 21 حالة".

وأكمل: "أشكر اتحاد الكرة لتأجيل مباراة حرس الحدود، وأتمنى تأجيل مباراة الإسماعيلي، لأننا نحتاج إلى وقت للتعافي".

أخبار متعلقة
حازم إمام: سيناريو مباراة الاتحاد تكرر كثيرا مع الزمالك.. يجب أن يكون التركيز طوال اللقاء أحمد راشد: كنا رجالا أمام الزمالك.. تكاتفنا لتعويض الغيابات كارتيرون يغيب عن المؤتمر الصحفي.. وراحة للأساسيين الترسانة لـ في الجول: 3 حالات إصابة بـ كورونا في صفوفنا

وواصل: "سنجري مسحة أخرى غدا، لكن لو أجرينا مسحة بعد 48 ساعة وظهرت إيجابية، فهذا سيؤثر عليّ نفسيا، أحتاج إلى وقتٍ للتعافي".

وتابع: "أتوقع خلال اليومين المقبلين أن تزيد أعداد الحالات في صفوفنا بسبب المخالطة".

وأضاف: "أحمد عبد الفتاح ذهب إلى المستشفى، وخرج وهو معزول الآن".

وأتم: "يوم أمس درجة حرارة عبد الظاهر السقا كانت مرتفعة ووصلت إلى 39، لكنه أفضل اليوم بعض الشيء".

وكان الاتحاد المصري قد أجّل مباراة الفريق أمام حرس الحدود التي كان مقررا إقامتها الإثنين، بعد ظهور 16 حالة إيجابية بكورونا في صفوف المصري، قبل أن يزيد العدد صباح الإثنين.

اقرأ أيضا

فلنقف لتحية عبد الله السعيد

مصدر بـ اتحاد الكرة: ندرس التحقيق مع المصري

أحمد فتحي: لا داع لنشر الشائعات

طارق العشري المصري في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الاتحاد: كارتيرون أراحنا في الشوط الأول.. والـ 5 تغييرات تفيد الكبار فقط 39 دقيقة | الدوري المصري
سعفان الصغير: عودة الدوري قرار "عند".. متضامنون مع المصري ونرحب بأي قرار 52 دقيقة | الدوري المصري
السعيد: لم أفكر في دخول نادي المائة أو تخطي أبو تريكة ساعة | مصر
عن مدرب المنتخب واتحاد الكرة والأهلي.. حسام حسن يهاجم في كل الاتجاهات ساعة | الدوري المصري
السعيد يعلق على انضمام فتحي لـ بيراميدز وإمكانية قدوم شريف إكرامي للفريق ساعة | مصر
حسام حسن: إدارة بيراميدز فوجئت بقراري نحو السعيد "الذي لا يعرف سوى مصلحته" ساعة | الدوري المصري
في الدوري الأوروبي - برونو يصل بمانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي بعد الوقت الإضافي ساعة | أوروبا
العشري: حارسنا غادر المستشفى.. وأتوقع زيادة الحالات الإيجابية في صفوفنا ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك