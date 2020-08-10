العشري: حارسنا غادر المستشفى.. وأتوقع زيادة الحالات الإيجابية في صفوفنا

كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، عن جديد حالة الأفراد المصابين في الفريق بفيروس كورونا.

وصرّح العشري عبر أون تايم سبورتس 2: "المسحة الجديدة أظهرت إصابة 5 أفراد، من ضمنهم 4 لاعبين، والحال الخامسة لإداري، ليصل العدد الإجمالي إلى 21 حالة".

وأكمل: "أشكر اتحاد الكرة لتأجيل مباراة حرس الحدود، وأتمنى تأجيل مباراة الإسماعيلي، لأننا نحتاج إلى وقت للتعافي".

وواصل: "سنجري مسحة أخرى غدا، لكن لو أجرينا مسحة بعد 48 ساعة وظهرت إيجابية، فهذا سيؤثر عليّ نفسيا، أحتاج إلى وقتٍ للتعافي".

وتابع: "أتوقع خلال اليومين المقبلين أن تزيد أعداد الحالات في صفوفنا بسبب المخالطة".

وأضاف: "أحمد عبد الفتاح ذهب إلى المستشفى، وخرج وهو معزول الآن".

وأتم: "يوم أمس درجة حرارة عبد الظاهر السقا كانت مرتفعة ووصلت إلى 39، لكنه أفضل اليوم بعض الشيء".

وكان الاتحاد المصري قد أجّل مباراة الفريق أمام حرس الحدود التي كان مقررا إقامتها الإثنين، بعد ظهور 16 حالة إيجابية بكورونا في صفوف المصري، قبل أن يزيد العدد صباح الإثنين.

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