كارتيرون يغيب عن المؤتمر الصحفي.. وراحة للأساسيين

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 23:41

كتب : إبراهيم رمضان

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

أبلغ مسؤولو الزمالك مراقب مباراة الاتحاد السكندري، بعدم حضور باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للمؤتمر الصحفي للمباراة بعد التعادل 1-1.

وحضر كارتيرون بعض المؤتمرات الصحفية مؤخرا بعد غياب، إلا أنه عاد للغياب مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، قرر الجهاز الفني خوض اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد تدريباتهم عصر غدٍ الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

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ويحصل اللاعبون الأساسيون على راحة، ويعودون للتدريبات الأربعاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، ويخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة.

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