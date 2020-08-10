عبد الحليم علي: أتمنى أن يؤجل مصطفى محمد حلم الاحتراف.. ومصر لا تعاني من غياب المهاجمين

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 22:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - المصري

يأمل عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق في استمرار خليفته في مركز رأس الحربة مصطفى محمد مع الفريق لوقت طويل.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال علي لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "أنصح مصطفى محمد بالاستمرار مع الزمالك موسم أو موسمين على الأقل قبل اتخاذ قرار الاحتراف".

وشدد "أرى أن استمراره مع الزمالك الفترة المقبلة سوف يثقله ويزيده خبرات قبل الاحتراف وهذا الأفضل له".

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وأكمل "لا أرى ان هناك ازمة في هذا المركز (رأس الحربة) في مصر".

وأتم "كوكا مهاجم جيد ويقدم مستويات طيبة في اوروبا وقادر على قيادة المنتخب، ينقصه فقط التوفيق".

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مصطفى محمد الزمالك،مصطفى محمد عبد الحليم علي
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