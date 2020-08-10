عبد الحليم علي: أتمنى أن يؤجل مصطفى محمد حلم الاحتراف.. ومصر لا تعاني من غياب المهاجمين
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 22:14
كتب : FilGoal
يأمل عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق في استمرار خليفته في مركز رأس الحربة مصطفى محمد مع الفريق لوقت طويل.
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
وقال علي لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "أنصح مصطفى محمد بالاستمرار مع الزمالك موسم أو موسمين على الأقل قبل اتخاذ قرار الاحتراف".
وشدد "أرى أن استمراره مع الزمالك الفترة المقبلة سوف يثقله ويزيده خبرات قبل الاحتراف وهذا الأفضل له".
وأكمل "لا أرى ان هناك ازمة في هذا المركز (رأس الحربة) في مصر".
وأتم "كوكا مهاجم جيد ويقدم مستويات طيبة في اوروبا وقادر على قيادة المنتخب، ينقصه فقط التوفيق".
مصدر بـ اتحاد الكرة: ندرس التحقيق مع المصري