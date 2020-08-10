ساسي "الجديد" يمنح الزمالك التقدم على الاتحاد

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام طلائع الجيش وديا

سجل فرجاني ساسي هدف الزمالك الأول في شباك الاتحاد السكندري، في المواجهة المؤجلة من الجولة 18 للدوري.

واستغل ساسي عرضية حازم إمام التي حاول محمود رزق مدافع زعيم الثغر تشتيتها، لكنها وصلت للتونسي داخل منطقة الجزاء.

ودون هوادة، سدد ساسي كرة أرضية سكنت شباك عماد السيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

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ويلعب ساسي في مركز جديد في مواجهة استاد برج العرب، حيث يحتل المركز رقم 10 ما يقربه أكثر من مرمى السيد وزعيم الثغر.

صاحب الـ 28 عاما سجل هدفه الثالث هذا الموسم، بينما صنع 3 أهداف.

ولم يسجل ساسي في الدوري منذ التسجيل ضد المقاولون في أكتوبر الماضي.

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فلنقف لتحية عبد الله السعيد

مصدر بـ اتحاد الكرة: ندرس التحقيق مع المصري

أحمد فتحي: لا داع لنشر الشائعات

الزمالك الاتحاد السكندري فرجاني ساسي في الدوري
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