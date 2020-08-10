فيرنانديز ومارسيال يقودان مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن ودي خيا على مقاعد البدلاء

أعلن مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي وشهدت جلوس دافيد دي خيا على مقاعد البدلاء.

ويقود هجوم مانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز ومارسيال.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في ربع النهائي من الدوري الأوروبي والمقام من مباراة واحدة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: سرجيو روميرو

الدفاع: هاري ماجواير - إريك بايلي - ويليامز - فان بيساكا

الوسط: فريد - بول بوجبا - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - جرينوود.

الهجوم: مارسيال

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