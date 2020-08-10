فيرنانديز ومارسيال يقودان مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن ودي خيا على مقاعد البدلاء

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

أعلن مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي وشهدت جلوس دافيد دي خيا على مقاعد البدلاء.

ويقود هجوم مانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز ومارسيال.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في ربع النهائي من الدوري الأوروبي والمقام من مباراة واحدة.

أخبار متعلقة
مانشستر يونايتد يقرر عدم تسريح لاعبي فريق تحت 19 عاما ومساندتهم كولو توريه: أصلي من أجل فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الأبطال زيدان: بيل أخبرني أنه لا يريد اللعب ضد مانشستر سيتي دايلي ميل: أرسنال يزاحم مانشستر يونايتد لضم مدافع ليل

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: سرجيو روميرو

الدفاع: هاري ماجواير - إريك بايلي - ويليامز - فان بيساكا

الوسط: فريد - بول بوجبا - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - جرينوود.

الهجوم: مارسيال

اقرأ أيضا:

قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الأوروبية

حقيقة اعتراض فتحي على فايلر

سلبية مسحات الاتحاد السكندري

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشاتشيتش: أمتلك 2 من أفضل حراس مصر.. وأتمنى تجاوز السعيد للعشرين هدفا 6 دقيقة | الدوري المصري
حلبية لـ في الجول: المصري سيحاول مواجهة الإسماعيلي.. لا نريد أن نكون سبب إلغاء الدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
المزين: إسلام فؤاد يسجل ركلات الجزاء في التدريبات.. والخسارة أمام بيراميدز طبيعية 22 دقيقة | الدوري المصري
العندليب: أحلم بتدريب الزمالك.. ورفضت العمل بمبدأ "نفع واستنفع" 22 دقيقة | الدوري المصري
السعيد: ممتن للأرقام والتكريم.. وتصدي الشناوي أعادنا للمباراة 58 دقيقة | مصر
رسميا – روبرتسون جديد؟ ليفربول يدعم جبهته اليسرى بظهير أولمبياكوس ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في أوروبا - مانشستر يونايتد (0) كوبنهاجن (0).. إنتر (2) باير ليفركوزن (1) هدف جديد ساعة | أوروبا
فلنقف لتحية عبد الله السعيد.. بيراميدز يكتسح طنطا في شوط واحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك