إنتر يهاجم باير ليفركوزن بـ لوكاكو ومارتينيز في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة باير ليفركوزن في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويهاجم إنتر بالقوة الضاربة بالثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وكان إنتر قد تأهل لثمن النهائي بالتفوق على خيتافي بهدفين دون رد يوم الأربعاء الماضي.

وجاء تشكيل إنتر الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين - دي فريج - باستوني

الوسط: باريلا - جاجليارديني - بروزوفيتش - أشلي يانج - دي أمبروسيو.

الهجوم: لوكاكو - مارتينيز

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