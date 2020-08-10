تشكيل الاتحاد - خالد قمر يقود الهجوم أمام الزمالك
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:14
كتب : هاني العوضي
دفع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بخالد قمر في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.
خالد قمر
النادي : الاتحاد السكندري
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد في الجولة الـ18 من الدوري المصري بملعب برج العرب.
وجاء التشكيل الذي اعتمد عليه طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد كالآتي:
المرمى: عماد السيد:
الدفاع: محمد أنور – مروان النجار - محمود رزق – السيد سالم.
الوسط:– أحمد نبيل مانجا – أحمد حمص – خالد الغندور.
الهجوم: مروان عطية – خالد قمر – الصباحي.
الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري.
بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة.
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