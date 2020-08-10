تشكيل الاتحاد - خالد قمر يقود الهجوم أمام الزمالك

دفع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بخالد قمر في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد في الجولة الـ18 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وجاء التشكيل الذي اعتمد عليه طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد كالآتي:

المرمى: عماد السيد:

الدفاع: محمد أنور – مروان النجار - محمود رزق – السيد سالم.

الوسط:– أحمد نبيل مانجا – أحمد حمص – خالد الغندور.

الهجوم: مروان عطية – خالد قمر – الصباحي.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري.

بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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