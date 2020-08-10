تشكيل الاتحاد - خالد قمر يقود الهجوم أمام الزمالك

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:14

كتب : هاني العوضي

خالد قمر - الاتحاد السكندري - المحرق

دفع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بخالد قمر في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.

خالد قمر

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الزمالك

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد في الجولة الـ18 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وجاء التشكيل الذي اعتمد عليه طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد كالآتي:

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المرمى: عماد السيد:

الدفاع: محمد أنور – مروان النجار - محمود رزق – السيد سالم.

الوسط:– أحمد نبيل مانجا – أحمد حمص – خالد الغندور.

الهجوم: مروان عطية – خالد قمر – الصباحي.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري.

بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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