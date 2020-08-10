تكريم عبد الله السعيد لدخوله نادي المائة

كرّم الاتحاد المصري لكرة القدم، عبد الله السعيد قائد بيراميدز، لدخوله نادي المائة في الدوري المصري.

وجرت مراسم التكريم قبل انطلاق مباراة بيراميدز وطنطا على استاد الدفاع الجوي، في الجولة 19 من الدوري المصري.

وقام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد الكرة، بتسليم السعيد درع تكريمي.















وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري في 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادي دجلة.

وأحرز بعد ذلك 4 أهداف أخرى في البطولة ويتصدر اللاعب الأسبق للإسماعيلي والأهلي ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 13 هدفا.

والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).

والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.

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