تشكيل الزمالك - عودة طارق وساسي صانع ألعاب أمام الاتحاد.. وظهور الثنائي المغربي

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:00

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي - الزمالك

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالتونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد في الجولة الـ18 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وعاد طارق حامد لقيادة خط وسط الزمالك أمام الاتحاد، بعد غيابه عن مباراة المصري السابقة للإصابة.

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كما ظهر الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم على مقاعد بدلاء الزمالك بعد العودة إلى مصر قبل أيام.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – محمد حسن.

الوسط المهاجم: إسلام جابر – فرجاني ساسي – أحمد زيزو.

الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش - محمد عبد الغني - أحمد عيد - حسام أشرف - حاتم محمد - عمر السعيد - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - أسامة فيصل.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري.

بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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