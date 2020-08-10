هاتريك السعيد يعزز صدارته لهدافي الدوري ويعادل رقم الكاس ويتخطى أبو تريكة

عزز عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز صدارته لهدافي الدوري المصري بـ 16 هدفا كما عادل رقم أحمد الكاس وتخطى محمد أبو تريكة في نفس المسابقة.

وكان قد تم تكريم عبد الله السعيد قبل مباراة بيراميدز وطنطا بمناسبة دخوله نادي المائة بتسجيل أكثر من 100 هدفا في الدوري المصري.

ووصل عبد الله السعيد قبل مباراة طنطا إلى 104 هدفا في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري.

وسجل السعيد ثلاثة أهداف "هاتريك" بينهم ركلتي جزاء في مواجهة بيراميدز وطنطا ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في مسابقة الدوري.

ووصل السعيد بذلك إلى 107 هدفا في تاريخ مشاركاته في الدوري المصري.

وتخطى السعيد بذلك محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق والذي انتهى مشواره بـ 106 هدفا.

وبذلك يعادل السعيد أهداف أحمد الكاس نجم الزمالك السابق برصيد 107 هدفا.

ويفصل نجم بيراميدز هدفين وحيد لمعادلة رقم محمود الخطيب صاحب الـ 109 هدفا في الدوري.

ويتربع حسن الشاذلي نجم الترسانة على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 173 هدفا ويليه حسام حسن بـ 168 هدفا.

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