هاتريك السعيد يعزز صدارته لهدافي الدوري ويعادل رقم الكاس ويتخطى أبو تريكة

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - نادي المائة - بيراميدز

عزز عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز صدارته لهدافي الدوري المصري بـ 16 هدفا كما عادل رقم أحمد الكاس وتخطى محمد أبو تريكة في نفس المسابقة.

وكان قد تم تكريم عبد الله السعيد قبل مباراة بيراميدز وطنطا بمناسبة دخوله نادي المائة بتسجيل أكثر من 100 هدفا في الدوري المصري.

ووصل عبد الله السعيد قبل مباراة طنطا إلى 104 هدفا في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري.

أخبار متعلقة
تكريم عبد الله السعيد لدخوله نادي المائة بروكيتش مدرب ناشئي الأهلي: سعيد بالانضمام لنادي القرن الإفريقي.. أسعى لنكون الأفضل في القارة البدري: سعيد لعودة الدوري.. وننتظر الأجندة الدولية كل شيء غير واضح التشكيل – السعيد يقود بيراميدز دون مهاجم صريح أمام طنطا

وسجل السعيد ثلاثة أهداف "هاتريك" بينهم ركلتي جزاء في مواجهة بيراميدز وطنطا ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في مسابقة الدوري.

ووصل السعيد بذلك إلى 107 هدفا في تاريخ مشاركاته في الدوري المصري.

وتخطى السعيد بذلك محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق والذي انتهى مشواره بـ 106 هدفا.

وبذلك يعادل السعيد أهداف أحمد الكاس نجم الزمالك السابق برصيد 107 هدفا.

ويفصل نجم بيراميدز هدفين وحيد لمعادلة رقم محمود الخطيب صاحب الـ 109 هدفا في الدوري.

ويتربع حسن الشاذلي نجم الترسانة على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 173 هدفا ويليه حسام حسن بـ 168 هدفا.

اقرأ أيضا:

قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الأوروبية

حقيقة اعتراض فتحي على فايلر

سلبية مسحات الاتحاد السكندري

بيراميدز عبد الله السعيد نادي المائة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشاتشيتش: أمتلك 2 من أفضل حراس مصر.. وأتمنى تجاوز السعيد للعشرين هدفا 2 دقيقة | الدوري المصري
حلبية لـ في الجول: المصري سيحاول مواجهة الإسماعيلي.. لا نريد أن نكون سبب إلغاء الدوري 4 دقيقة | الدوري المصري
المزين: إسلام فؤاد يسجل ركلات الجزاء في التدريبات.. والخسارة أمام بيراميدز طبيعية 18 دقيقة | الدوري المصري
العندليب: أحلم بتدريب الزمالك.. ورفضت العمل بمبدأ "نفع واستنفع" 18 دقيقة | الدوري المصري
السعيد: ممتن للأرقام والتكريم.. وتصدي الشناوي أعادنا للمباراة 54 دقيقة | مصر
رسميا – روبرتسون جديد؟ ليفربول يدعم جبهته اليسرى بظهير أولمبياكوس ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في أوروبا - مانشستر يونايتد (0) كوبنهاجن (0).. إنتر (2) باير ليفركوزن (1) هدف جديد ساعة | أوروبا
فلنقف لتحية عبد الله السعيد.. بيراميدز يكتسح طنطا في شوط واحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك